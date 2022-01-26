Случайности неслучайны. Политолог объяснил, почему СNN назвал Харьков российским

Американский канал СNN назвал Харьков российским городом, потому что США живут в мире, где есть СССР, а Украина— это Россия. Такое мнение в эфире «360» высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Политолог отметил, что причисление Харькова к составу России со стороны CNN — это не просто оговорка.

«Действительно, бывают удивительные случайности. Но то, что в подсознании для них Украина — это Россия, это факт. То есть эта случайность по-своему неслучайна», — указал Журавлев.

Американы и раньше путали города и страны бывшего СССР. Например, на фоне конфликта в Грузии в 2008 году США так же путали грузинские города с южноосетинскими и абхазскими, напомнил политолог.

«Понимаете, в душе они все живут в Советском Союзе, в том мире, в котором есть Советский Союз и его границы. И тут они не скоро изменятся. А может, и хорошо. Может, к тому времени что-то изменится в жизни, и меняться им не придется», — резюмировал Журавлев.

Сюжет CNN, посвященный ситуации вокруг Украины, в котором Харьков причислили к составу РФ, вышел в эфир перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.