Случайное видео с Байденом вызвало насмешки в соцсетях | 360°

Случайное видео с Байденом вызвало насмешки в соцсетях РИА «Новости»

Случайное видео с президентом США Джо Байденом стало причиной насмешек в сети, написало «RT на русском». Главу Белого Дома сняли во Флориде, когда он кому-то сказал: «Никто не смеет связываться с Байденом» (Оригинал: No one f***s with Biden).

В ответ на это пользователи соцсетей пошутили: «Никто… кроме ОПЕК».

Эта шутка связана с объявлением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

Такое решение организация приняла на фоне ожидания восьмого пакета антироссийских санкций, в который войдет ограничение предельных цен на нефть из РФ.

В пресс-службе президента США заявили, что Байден разочарован и считает этот ход «недальновидным». По его распоряжению министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.

Ранее СМИ сообщали, что Штаты пытались отговорить союзников из стран Ближнего Востока от голосования за сокращение нефтедобычи.

