«Случайно глотнул и выплюнул». В РАН объяснили, как человек мог оказаться в пасти кита

Горбатые киты не нападают на людей. Американский дайвер мог оказаться в пасти у млекопитающего только случайно, если он плавал рядом, а кит в это время питался. Об этом «360» рассказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов.

«Это могло быть, если он рядом с ним плавал, кит ловил рыбу, а они же как, они заглатывают воду, а потом ее отфильтровывают через китовый ус. <…> Он мог его заглотнуть, в глотку он к нему пролезть не мог, потому что она у него маленькая. <…> Он случайно глотнул, а потом тут же выплюнул, естественно, <…> зачем ему в пасти такой большой объект», — описал, как могли развиваться события, ученый.

По словам собеседника, это уникальный случай.

Ранее Cape Cod Times рассказало историю 56-летнего американского дайвера Майкла Пакарда, который охотился на лобстеров и попал в пасть горбатого кита у берегов Массачусетса. Мужчина выбрался практически без травм. Оказавшись внутри огромного млекопитающего, он испугался смерти, так как почувствовал сжимающиеся мускулы животного.