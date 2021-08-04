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    04 августа 2021, 16:58

    Случай заражения оспой обезьян зафиксирован в США впервые за 20 лет

    Полина Гребенщикова

    Первый за 20 лет случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в США. Заболевший вернулся из путешествия в Нигерию, сообщил «Царьград».

    Случай заражения оспой обезьян зафиксирован в США впервые за 20 лет

    Коллективного иммунитета от натуральной оспы нет — от вакцинации отказались много лет назад. Ученые считают, что если вирус мутирует, может начаться новая эпидемия.

    Однако пока существующий штамм вряд ли спровоцирует эпидемию. Заразиться могут люди с очень слабым иммунитетом, либо люди, контактирующие с обезьянами напрямую.