Случай заражения оспой обезьян зафиксирован в США впервые за 20 лет

Первый за 20 лет случай заражения человека оспой обезьян зарегистрирован в США. Заболевший вернулся из путешествия в Нигерию, сообщил «Царьград».

Коллективного иммунитета от натуральной оспы нет — от вакцинации отказались много лет назад. Ученые считают, что если вирус мутирует, может начаться новая эпидемия.

Однако пока существующий штамм вряд ли спровоцирует эпидемию. Заразиться могут люди с очень слабым иммунитетом, либо люди, контактирующие с обезьянами напрямую.