Случай заражения холерой выявили в Гаити | 360°

Мир 02 октября 2022, 23:35 Поделиться Telegram

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Viber Случай заражения холерой выявили в Гаити Минздрав Гаити сообщил о выявлении случая заражения холерой Unsplash

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Врачи зафиксировали один случай заражения холерой в Гаити. Местных жителей призвали соблюдать правила гигиены. Об этом сообщил Минздрав страны.

«Министерство здравоохранения и населения уведомляет население об обнаружении подтвержденного случая холеры», — написала пресс-служба министерства в соцсетях.

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Также медики подозревают заболевание у еще одного человека. В связи с выявлением холеры население попросили не забывать соблюдать правила гигиены. В случае появления признаков заболевания жителей страны призвали сразу же обращаться за помощью в ближайшее медучреждение.

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Ранее Роспотребнадзор пояснял, что холера относится к особо опасным инфекционным заболеванием. Она вызывает рвоту и диарею, поэтому основным методом лечения является восстановление водно-солевого баланса. Подхватить холеру могут как взрослые, так и дети. Симптомы появляются после попадания в организм возбудителя заболевания вместе с зараженными пищевыми продуктами или водой.

Российские специалисты советовали тщательно мыть руки, кипятить питьевую воду и обрабатывать продукты питания. Особое внимание всем этим правилам нужно уделять в поездках.

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