Мир 09 марта 2023, 16:02 Случай заболевания ящуром зафиксировали в Турции Власти Турции сообщили о случае заболевания ящуром в стране Викимедиа

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В Турции зафиксировали один случай заболевания ящуром. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на информацию властей страны.

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Ящур — острое вирусное заболевание домашних и диких парнокопытных животных, которое может передаться от них человеку. Чаще всего болеют свиньи и крупный рогатый скот. Около половины животных погибают в первые же дни.

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Для человека вирус не смертелен и осложнения возникают редко. Обычно заболевание проявляется в виде пузырьково-язвенной сыпи на слизистых оболочках и коже на пальцах, заболевший страдает от сильной интоксикации. Обычно болезнь длится около двух недель.

Дети более восприимчивы к ящеру. От человека к человеку инфекция не передается.

В начале прошлого года Россельхознадзор временно приостанавливал ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана в качестве меры предосторожности как раз из-за подозрения на ящур.