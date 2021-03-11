Случай тромбоза после вакцинации AstraZeneca обнаружили у пациента еще в одной стране

В Нидерландах ученые заподозрили тромбоз у пациента, сделавшего прививку компании AstraZeneca. Эту информацию получил голландский центр побочных эффектов Lareb, сообщила Нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Тем не менее этот случай центр не рассматривает серьезно. Госпитализация пациенту не потребовалась. Однако специалисты Lareb намерены продолжить изучение полученных данных.

Сегодня стало известно, что власти Дании решили временно приостановить вакцинацию жителей препаратом компании AstraZeneca как раз из-за информации о рисках образования тромбов. По предварительным данным пауза будет длиться недели две. Как отметили в местном здравоохранении, никто не планирует навсегда отказываться от прививки. Но пока нужно перепроверить новую информацию, чтобы убедиться в безопасности вакцины.

Накануне в литовском городе Паневежисе 80-летняя женщина скончалась через некоторое время после прививки от коронавируса. Ей поставили вакцину компании Pfizer. Почти сразу после процедуры она начала жаловаться на нехватку воздуха.