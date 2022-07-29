Случаи торговли детьми зафиксировали на Украине

Украинские полицейские за пять месяцев выявили 12 случаев торговли людьми, заявила замглавы МВД Украины Екатерина Павличенко. В трех из них фигурировали дети, сообщило РИА «Новости».

«Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины — торговля людьми, из них три — торговля детьми», — уточнила Павличенко на брифинге в пятницу.

Россия располагает данными о торговле украинскими женщинами и детьми на Западе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он призвал международные организации обратить внимание на эту проблему и взять ситуацию на контроль.

По словам члена совета ВГА Запорожья Владимира Рогова, у украинских беженцев на Западе начали отбирать детей. Он заявил, что властям известно как минимум о 79 случаях изъятия несовершеннолетних.