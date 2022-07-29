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    29 июля 2022, 21:23

    Случаи торговли детьми зафиксировали на Украине

    РИА «Новости»: полиция Украины сообщила о выявлении фактов торговли людьми

    Александр Иванов

    Украинские полицейские за пять месяцев выявили 12 случаев торговли людьми, заявила замглавы МВД Украины Екатерина Павличенко. В трех из них фигурировали дети, сообщило РИА «Новости».

    Случаи торговли детьми зафиксировали на Украине

    «Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины — торговля людьми, из них три — торговля детьми», — уточнила Павличенко на брифинге в пятницу.

    Россия располагает данными о торговле украинскими женщинами и детьми на Западе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он призвал международные организации обратить внимание на эту проблему и взять ситуацию на контроль.

    По словам члена совета ВГА Запорожья Владимира Рогова, у украинских беженцев на Западе начали отбирать детей. Он заявил, что властям известно как минимум о 79 случаях изъятия несовершеннолетних.