Мир 22 апреля 2023, 00:13 Случаи сексуального насилия в ЦРУ расследуют в США — СМИ Politico: Конгресс США ведет расследование случаев сексуального насилия в ЦРУ Picryl

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Стало известно о расследовании случаев домогательств и сексуального насилия в Центральном разведывательном управлении Америки. Его ведет Конгресс США. Об этом сообщила газета Politico. Также управление проверят на предмет неправильного рассмотрения жалоб сотрудников по подобным делам.

Расследование инициировали после того, как одна из сотрудниц ЦРУ обратилась в комитет Конгресса с заявлением, что коллега подверг ее физическому насилию и несколько раз пытался поцеловать ее против воли. Женщина пожаловалась в полицию и своему руководству, но реакции не последовало. Более того, служба безопасности управления пригрозила ей увольнением.

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Адвокат пострадавшей заявил, что подобные слова слышали все женщины, которые грозили пожаловаться в Конгресс. По его данным, за последнее десятилетие пострадали 50 сотрудниц ведомства.

Тем не менее, как рассказали авторы статьи, в этом году в комитет все же обратились по меньшей мере три работницы ЦРУ, которые тоже заявили, что управление «рекомендовало» им не подавать жалобы в связи с домогательствами.

Ранее издание «Царьград» сообщило о нездоровой обстановке, которая царила в благотворительном фонде актера Шона Пенна. По словам бывших сотрудников организации, сексуальные домогательства и финансовые растраты не по нуждам не были там редкостью.