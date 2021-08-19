Случаи редкой болезни выявили на Украине. Она передается через укусы комаров

На Украине выявили три случая редкого заболевания дирофиляроза. Болезнь, которую вызывают черви-гельминты Dirofilaria, переносят комары. Об этом сообщил сайт Vesti.ua со ссылкой на Киевский центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

По данным ведомства, гельминты могут паразитировать как в организме животного, так и человека. В Минздраве отметили, что на месте укуса комара-переносчика образовывается подкожный узел, что сопровождается отеком и опухолью.

Черви могут перемещаться под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров. Гельминты живут в человеческом организме до двух лет. Извлечь паразита можно только хирургическим путем. В этом году киевские медики достали трех таких червей из кисти и глаз пациентов. Защититься от переносящих паразитов комаров можно, воспользовавшись фумигатором и установив на окна антимоскитные сетки.

При дирофиляросе человек может испытывать головную боль, тошноту и слабость. В отдельных случаях черви вызывают повышение температуры и сильные боли в месте, где они находятся.