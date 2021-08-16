Случаи проявления агрессии за русский язык назвали неприемлемыми в Киргизии

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев поговорил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Он осудил все случаи проявления агрессии на национальной почве и назвал их неприемлемыми.

«Казакбаев акцентировал внимание собеседника на том, что киргизская сторона осуждает все случаи проявления агрессии на почве национализма. Отметил, что подобным действиям, которые могут произойти и в Киргизии, и в России, вне зависимости от того, кем они сделаны, должна быть дана соответствующая оценка и приняты необходимые меры во избежание негативных последствий в двусторонних взаимоотношениях», — приводит ТАСС текст сообщения внешнеполитического ведомства среднеазиатского государства.

В киргизском МИД отметили, что министры обсудили случай, который произошел 2 августа в одном из торговых центров Бишкека, когда посетитель бросил в лицо русской продавщице калькулятор за то, что она разговаривала с ним не на киргизском языке.

Казакбаев подчеркнул, что подобные случаи бытового национализма происходят и в России. Он призвал не воспринимать произошедшее в бишкекском ТЦ как систематическое нарушение прав и интересов русских в Киргизии. Лавров попросил собеседника реагировать на подобные случаи.