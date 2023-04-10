10 апреля 2023, 19:59
Сложности возникли при поиске утечки документов Пентагона по Украине
FT: при поиске источника утечки документов Пентагона по Украине возникли трудности
Минюст США начал расследование дела об утечке секретных документов Пентагона, которые касаются конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times. По данным издания, сейчас идет поиск источника и определения масштаба последствий произошедшего для хода боевых действий.
То, что секретные документы были распечатаны и сфотографированы, вносит дополнительную сложность в расследование, так как затрудняет отслеживание источника утечки, указало издание.
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Среди документов, которые стали достоянием общественности, есть слайды для брифингов, разведывательные материалы. Есть информация об уязвимости ПВО Украины и истощении запасов ЗРК.
В аппарате совета по национальной безопасности Белого дома факт утечки данных посеял хаос и паранойю, указало издание.
По информации Reuters, в настоящее время есть четыре версии причин того, что документы слили в Сеть. Среди них — намеренный саботаж сотрудника с целью подорвать нацбезопасность США, отметил РБК.
США
Украина
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