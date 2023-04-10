Мир 10 апреля 2023, 19:59 Сложности возникли при поиске утечки документов Пентагона по Украине FT: при поиске источника утечки документов Пентагона по Украине возникли трудности U.S. Department of Defense

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Минюст США начал расследование дела об утечке секретных документов Пентагона, которые касаются конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times. По данным издания, сейчас идет поиск источника и определения масштаба последствий произошедшего для хода боевых действий.

То, что секретные документы были распечатаны и сфотографированы, вносит дополнительную сложность в расследование, так как затрудняет отслеживание источника утечки, указало издание.

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Среди документов, которые стали достоянием общественности, есть слайды для брифингов, разведывательные материалы. Есть информация об уязвимости ПВО Украины и истощении запасов ЗРК.

В аппарате совета по национальной безопасности Белого дома факт утечки данных посеял хаос и паранойю, указало издание.

По информации Reuters, в настоящее время есть четыре версии причин того, что документы слили в Сеть. Среди них — намеренный саботаж сотрудника с целью подорвать нацбезопасность США, отметил РБК.