Мир 03 марта 2024, 08:00 Сложности в использовании заблокированных активов России признали в Италии Премьер Италии Мелони: в использовании активов России для Украины есть сложности РИА «Новости»

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила об экономических и юридических трудностях при использовании суверенных активов России на нужды Украины. Ее слова привела пресс-служба правительства.

«С философской точки зрения справедливо, чтобы суверенные фонды России стали гарантией восстановления объектов на Украине. Но с экономической и юридической точек зрения в этом процессе есть определенные сложности», — сказала она.

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Мелони отметила, что предложение Евросоюза об использовании процентов с доходов от заблокированных активов России является неплохим.

«Также эти активы можно использовать под гарантии кредитов. Но нужно учитывать все нюансы», — добавила премьер-министр.

С февраля 2022 года недружественные страны ввели против России санкции и заморозили порядка 300 миллиардов валютных резервов страны. В начале 2024 года лидеры «Большой семерки» начали поиск решений для использования этих активов.