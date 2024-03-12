Мир 12 марта 2024, 18:56 Сложности с пополнением вооружений ВСУ признали в США MWM: Украина не сможет восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot U.S. Department of Defense

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Позиция властей США по ограничению поставок помощи ВСУ не позволит Украине восстановить потенциал системы противовоздушной обороны после уничтожения российскими военными зенитно-ракетного комплекса Patriot в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«Заморозка поставок оружия с конца декабря от США не оставила Украине никаких шансов по восполнению боезапаса систем ПВО, как и потерянных Patriot», — отметили авторы публикации.

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Журналисты добавили, что США также столкнулись с дефицитом систем ПВО после атак на свои военные базы на территории Ближнего Востока в конце 2023 года.

«Авиация России в условиях ослабления систем ПВО у ВСУ беспрепятственно проводит наступательные операции», — подчеркнули они.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в ДНР одним ударом ракеты «Искандер».