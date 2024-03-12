12 марта 2024, 18:56
Сложности с пополнением вооружений ВСУ признали в США
MWM: Украина не сможет восполнить потери ПВО после уничтожения ЗРК Patriot
Позиция властей США по ограничению поставок помощи ВСУ не позволит Украине восстановить потенциал системы противовоздушной обороны после уничтожения российскими военными зенитно-ракетного комплекса Patriot в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
«Заморозка поставок оружия с конца декабря от США не оставила Украине никаких шансов по восполнению боезапаса систем ПВО, как и потерянных Patriot», — отметили авторы публикации.
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Журналисты добавили, что США также столкнулись с дефицитом систем ПВО после атак на свои военные базы на территории Ближнего Востока в конце 2023 года.
«Авиация России в условиях ослабления систем ПВО у ВСУ беспрепятственно проводит наступательные операции», — подчеркнули они.
Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot в ДНР одним ударом ракеты «Искандер».
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