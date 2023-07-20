Мир 20 июля 2023, 09:22 Сложности с контрнаступлением ВСУ признали в офисе Зеленского Советник главы офиса Зеленского Подоляк: контрнаступление ВСУ ожидается долгим и сложным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Контрнаступление ВСУ будет долгим и сложным. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с Agence France-Presse (AFP).

Подоляк признал медленный темп запланированной украинским руководством операции.

Реклама

«Несомненно, операция будет достаточно сложной, долгой и займет довольно много времени», — уточнил советник офиса Зеленского.

По его словам, сейчас ситуацию осложнили заминированные территории и проблемы с логистикой. Подоляк указал, что ВСУ нужно 200-300 единиц бронетехники и 60-80 истребителей F-16, чтобы темпы контрнаступления усилились.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявлял, что Украине не хватает вооружения, а именно ракет ATACMS.

Также ветеран американского спецназа и инструктор ВСУ Эрик Крамер сообщил о трехкратном росте погибших украинских военных после начала контрнаступления. По его словам, ВСУ ничего не смогли противопоставить выстроенной обороне ВС РФ.