Сложности обмена пленными с Киевом определили В ДНР

«Пока не удается прийти к общему пониманию, как корректно установить тех, кто включен в списки для обмена, но изъявит желание остаться на территории Украины либо вообще откажется участвовать в процессе обмена. Сначала договорились всех привезти на линию разграничения и провести верификацию на месте. Но, к сожалению, представители украинской стороны на последнем заседании сообщили, что в одностороннем порядке разработали какую-то анкету, которая не была согласована с нами», — отметила Дарья Морозова.

Она также сообщила, что алгоритм «процессуальной очистки» задержанных вызывает трудности. Украинская сторона не может обнаружить его два года.

«Часть задержанных находятся под следствием или в процессе судебного разбирательства. Украинская сторона настаивала, чтобы процесс проходил корректно с точки зрения украинского законодательства», — подчеркнула Морозова.