Мир 08 мая 2023, 09:40 Сложность урегулирования конфликта на Украине объяснили в Турции Представитель Эрдогана Калын обвинил Запад в нежелании урегулировать украинский конфликт РИА «Новости»

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Главной сложностью урегулирования конфликта на Украине является нежелание западных стран прилагать усилия для начала мирных переговоров. Об этом в эфире телеканала Habertürk сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«В настоящее время международная конъюнктура находится на стороне не мира, а войны. Запад сам стал сторонником ее продолжения», — отметил он.

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Калын обратил внимание, что у Турции есть предложения по урегулированию кризиса, которые она уже начала разрабатывать.

«Это противостояние уже можно называть новой холодной войной, только в ней участвуют не Россия и Украина, а Россия и Запад. При этом последний не хочет мирных переговоров», — добавил представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер предположил, что мирный диалог по конфликту на Украине начнется в конце 2023 года. Он назвал Китай важным посредником в этом процессе.