Мир 24 августа 2023, 14:41 «Сложно проверить». ЕС решил не комментировать крушение самолета Пригожина Представитель ЕС Стано: у Евросоюза нет точных данных о самолете с Пригожиным РИА «Новости»

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У Евросоюза нет четкой достоверной информации по ситуации с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге, сообщило РИА «Новости».

Он заявил, что в задачи Евросоюза не входит давать комментарии по этому поводу. Стано констатировал, что о катастрофе и о том, что в ней, «как утверждается», погибли Пригожин и несколько человек из его окружения, в ЕС знают.

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«Однако, как и многое другое в России, нам это очень сложно проверить», — пояснил представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy разбился накануне вечером в Тверской области. По данным Росавиации, на борту было семь пассажиров, в том числе сам Пригожин, и три члена экипажа. Выжить не удалось никому. По данным СМИ, в отсек шасси заложили взрывчатку.

Причины и обстоятельства катастрофы изучит следователь СК России по особо важным делам Иван Сибула.