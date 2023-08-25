Мир 25 августа 2023, 00:22 «Сложная ситуация». Украина заявила о поиске средств для бюджета на 2024 год Глава Минфина Украины Марченко: ищем источники доходов для бюджета 2024 года Freepik

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Вопрос финансирования бюджета Украины в 2024 году остается открытым. Правительство ищет дополнительные источники дохода, поскольку «никто ничего не обещал», заявил в эфире национального телемарафона министр финансов страны Сергей Марченко.

Глава ведомства отметил, что самой большой статьей расходов является сектор безопасности — обеспечение военнослужащих техникой, вооружением. Марченко заявил, что траты на оборонку в 2024 году будут не ниже, чем в текущем. При этом министр отметил, что эта статья расходов требует больше средств, чем страна собирает налогами, поэтому сейчас правительство ищет дополнительные источники финансирования.

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«Еще рано говорить о каких-то окончательных цифрах. <…> Единственное, что точно можно сказать по расходам на сектор безопасности и обороны точно не будут ниже этого года», — подытожил чиновник.

Ситуация с обеспечением бюджета на 2024 год остается неопределенной, потому что «никто ничего не обещал». Минфин ведет переговоры с партнерами по формированию пакетов помощи Украине.