Мир 19 июня 2023, 05:07 Слово «запрет» убрали из украинского приказа о соревнованиях с россиянами Минспорта Украины переформулировало закон о неучастии в турнирах с россиянами Freepik

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В текст приказа о неучастии украинских спортсменов в соревнованиях, на которых выступают атлеты из России и Белоруссии, внесли изменения. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства молодежи и спорта страны.

В новой версии закона формулировку «запретить официальным делегациям <…>» заменили на «не командировать официальные делегации».

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Украинское Министерство молодежи и спорта запретило своим атлетам принимать участие в соревнованиях с представителями России и Белоруссии. Приказ обнародовали в середине апреля 2023 года. При нарушении этого решения федерация того или иного вида спорта может потерять статус национальной.

МОК 25 марта рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований россиян, не поддерживающих спецоперацию, они должны выступать под нейтральным флагом. Этим должны заниматься отдельные комиссии.