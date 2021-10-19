Слово «мать» больше не будут употреблять в документах о материнстве в Шотландии

Правительство Шотландии приняло решение отказаться от слова «мать» в официальных документах, регламентирующих различные аспекты материнства. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Daily Mail.

Вместо слова «мать» будут использоваться выражения «супруг», «партнер», «беременная женщина», «лицо, родившее ребенка» и другие.

Такие изменения предложила одна из организаций, занимающихся защитой прав ЛГБТ. Предполагается, что переход на гендерно-нейтральные термины положительно скажется на обществе. При этом не все ЛГБТ-организации поддержали инициативу, некоторые активисты подвергли ее критике.