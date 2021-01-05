Слово «аминь» стало причиной скандала в Конгрессе США

В конгрессе США прозвучала женская форма слова «аминь». Это вызвало возмущение у консерваторов.

Во время первого заседания в 2021 году конгрессмен от Демократической партии Эмануэль Кливер произносил молитву «во имя монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами в разных религиях», пишет Daily Mail. Молитву конгрессмен закончил фразой «Amen and a-women».

Политик, как уточняет издание, мог по ошибке придать гендерное значение слову amen («аминь»), приняв одну его часть — «men» — за слово «мужчина».

Такое словообразование вызвало возмущение у конгрессмена-республиканца Гая Решенталера.

«Молитва на открытии 117-го конгресса закончилась словами „аминь и а-женщины“. Аминь — это латинское слово, которое значит „да будет так“. Это слово не имеет рода. К сожалению, факты для прогрессивных [демократов] не имеют значения. Невероятно», — написал Решенталер в своем Twitter-аккаунте. Его слова приводит газета «Известия».

Оксфордский словарь каждый год выбирает одно главное слово, но в 2020-м этого сделать не получилось. Как решили лингвисты, в этом «беспрецедентном году» придется выделить сразу несколько слов. На первое место по частоте употребления поставили слово «коронавирус». Вместе с ним идут такие понятия, как «локдаун», «удаленка» и «социальное дистанцирование». При этом, в английском языке появилось новое слово covidiot, обозначающее людей, отрицающих опасность коронавируса.