Словарь Уэбстера назвал слово 2021 года

Английский словарь Merriam‐Webster назвал слово «вакцина» (vассinе) главным в 2021 году. Об этом сообщается в материале на официальном сайте сборника.

Составители словаря выбирают главное слово года, основываясь на частоте запросов в поиске на сайте. И «вакцина» в 2021 году упоминалось чаще на 601%, чем в 2020-м, а в сравнении с 2019-м число запросов выросло на 1048%.

Особенно часто о вакцинах говорили в августе. Тогда это слово стало звучать чаще на 535%. Составители словаря отметили, что с тех пор, как появились первые вакцины от нового коронавируса, это слово все чаще проходило по поисковым запросам.

Главный редактор словаря Питер Соколовски предположил, что такая популярность этого слова имеет две стороны медали. Конечно, в первую очередь это связано с тем, что вакцины от нового коронавируса так быстро были разработаны и появились в обороте. С другой — на этом фоне не угасали споры вокруг вакцинации, в том числе связанные с политикой.

В 2020-м Merriam-Webster назвал словом года «пандемию», а в 2019-м — местоимение «они» для указания гендера.