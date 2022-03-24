Словения заявила об отказе Европы платить за газ из России в рублях

Европа не собирается платить за российский газ в рублях. Отказ некоторые страны мотивируют тем, что в уже подписанных контрактах указана конкретная валюта.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил о нежелании оплачивать топливо рублями перед саммитом ЕС в Брюсселе. Его словам привело РИА «Новости».

«Никто не будет платить в рублях», — подчеркнул Янша.

Главы других европейских государств, уточнило РИА ФАН, допустили изменение стоимости энергоносителей при пересмотре документов. Сейчас, по их словам, валюта контрактами определена.

«Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли», — добавил словенский премьер.

Перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны 23 марта поручил президент РФ Владимир Путин. Поставку товаров в ЕС и США и оплату их в чужой валюте глава государства назвал бессмысленной.