Мир 26 апреля 2023, 21:59 Словения тайно отправила 20 БТР на Украину — СМИ 24ur: Словения тайно передала Украине 20 бронемашин Valuk Википедия

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Власти Словении на этой неделе завершили тайную операцию по отправке на Украину партии бронетранспортеров Valuk. Об этом сообщил местный портал 24ur.

Как пишут авторы материала, на передачу БТР украинской стороне понадобилось несколько месяцев. Машины, которые стояли на вооружении словенской армии на протяжении 24 лет, прошли техническую подготовку. Их перебросили транспортным самолетом в один из логистических центров, находящегося на территории Словакии или Польши.

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Операцию пришлось задержать из-за эвакуации европейцев из Судана, но на этой неделе последние БТР поступили в распоряжение ВСУ. Утверждается, что бронемашины поставили для использования в анонсированном главой МИД Украины Дмитрием Кулебой контрнаступлении. Министерство обороны Словении официально не комментировало информацию о поставке партии БТР.

Ранее стало известно, что страны НАТО передали Вооруженным силам Украины 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard для доукомплектования танкового батальона в Одесской области. Бронетехнику поставляли через Румынию.