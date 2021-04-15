Словения разрешила не сидеть на карантине привитым «Спутником V»

Власти Словении отменили обязательный карантин для привитых российской вакциной «Спутник V» при въезде в страну. Ранее не сидеть 10 дней в изоляции могли только те, кто сделал укол препаратами от Pfizer и Moderna.

«Для пересечения границы без обязательного карантина на дому в дополнение к препаратам Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca добавляются вакцины „Спутник V“, а также Johnson & Johnson. В случае двух новых вакцин требуется доказательство прививки против COVID-19 не менее чем за 21 день до въезда в страну», — сообщили в правительстве Словении.

В кабмине уточнили, что если у путешественника есть справка о прививке, делать тест на коронавирус не потребуется. Руководство Словении с 12 апреля начало смягчать ковидные ограничения: в стране отменили комендантский час, школьники вернулись в классы, а предприятия сферы услуг и учреждения культуры вернулись к полноценной работе. Масочный режим отменять пока не стали.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Словении за все время пандемии выявили почти 230 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли 4135 человек. В конце марта власти Хорватии разрешили въезд всем, кто вакцинировался препаратом «Спутник V».