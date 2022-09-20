Словения пообещала передать Украине 28 советских танков в обмен на немецкие грузовики | 360°

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Словения пообещала передать Украине 28 советских танков в обмен на немецкие грузовики

Словения передаст Украине советские танки в обмен на немецкие грузовики

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Власти Словении планируют передать украинским военным 28 танков M-55 S. Данная модель является модификацией советского танка Т-55, которая производилась в 1958–1978 годах, сообщило словенское издание 24UR.

Взамен руководство Словении рассчитывает получить от Германии 40 грузовиков. Это не первый раз, когда европейские государства отдают ВСУ советскую военную технику. В конце июля Северная Македония, чтобы не тратить средства на утилизацию, передала Киеву танки советских времен Т-72. Боевые машины подлежали плановому уничтожению.

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При этом танковый батальон Вооруженных сил Северной Македонии после передачи танков Украине расформировали. По соглашению с США в Салоники прибыли первые шесть новых бронеавтомобилей JLTV. Фактически европейские государства отдают украинским военным старую и ненужную технику, а взамен получают помощь от НАТО.

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Ранее польские СМИ заявили, что Украине не стоит ждать скорого прекращения спецоперации союзных войск в Донбассе. Такого мнения придерживается руководство Альянса.

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