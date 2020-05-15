Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

«Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни COVID-19 прекратило эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года», — заявили власти.

Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) зафиксировал снижение распространения коронавируса среди граждан.

Каждый день в течение двух последних недель в Словении выявляли менее семи новых случаев COVID-19. За последние сутки медики подтвердили диагноз только у одного пациента. По этой причине в стране ослабляются некоторые ограничения. С 18 мая заработают торговые центры, кафе, рестораны, отели и гостиницы.

По последним данным, в Словении выявлено 1 464 случая COVID-19. Умерли 103 человека, выздоровели 1 091.