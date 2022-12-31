Мир 31 декабря 2022, 03:07 Словения передала Украине две укомплектованные машины скорой помощи Глава МИД Словении Файон передала Украине две машины скорой помощи для перевозки раненых РИА «Новости»

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Словения передала Украине два полностью укомплектованных автомобиля скорой помощи для перевозки раненых. Передачу осуществила глава МИД страны Таня Файон, с украинской стороны машины принял посол Андрей Таран, об этом написало Словенское агентство печати ( STA).

Автомобили произведены словенской компанией Medicop и оборудованы по международным стандартам. Украина планирует использовать транспортные средства для перевозки раненых. Словенский министр заверила посла в дальнейшем сотрудничестве и солидарности с украинцами.

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На закупку машин скорой помощи по просьбе Украины Словения выделила 580 тысяч евро, первые две переданные машины стоили 210 тысяч евро. Всего за время украинского конфликта Словения выделила минимум 4,3 миллиона евро на гуманитарную помощь Украине, сообщило агентство.

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Французский политик Флориан Филиппо назвал финансовую помощь Украине ограбление граждан Евросоюза. По его мнению, поставки вооружения и финансовые вливания затягивают конфликт, от которого страдает вся Европа.