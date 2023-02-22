Мир 22 февраля 2023, 02:26 Словения отказалась признавать Россию «спонсором терроризма» Премьер Словении Голоб не поддержал идею признать Россию «спонсором терроризма» Unsplash

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб не поддержал инициативу о признании России «страной — спонсором терроризма». Об этом сообщил телеканал RTV Slovenija. Глава парламента подчеркнул, что не всегда нужны «новые политические декларации»

С инициативой выступила Словенская демократическая партия. В ответ на призыв ее главы Янеза Янша признать Россию «государством — спонсором терроризма» в кабинете Голоба сообщили, что в европейском законодательстве нет списка стран, поддерживающих терроризм. Правительство Словении призвало направить политические усилия на поиск решения по вопросам конфликта на Украине.

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Голоба заявил, что Словения в достаточной степени осудила действия России, поэтому «не всегда нужны новые политические декларации».

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В конце января в Словении задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Агентство разведки и безопасности арестовало иностранцев. Официальных данных об обвиняемых в шпионаже нет, в случае подтверждения обвинения им грозит до восьми лет тюрьмы.