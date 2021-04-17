Словения купит «Спутник V» до одобрения в ЕС

Рекомендацию о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» до ее одобрения европейским регулятором выпустил Национальный институт общественного здоровья Словении. Об этом сообщило агентство STA.

Глава ведомства Бояна Боянович заявила, что препарат можно направить на хранение на специальные вакцинные склады, чтобы после одобрения не дожидаться поставок.

«Консультативная группа по вакцинации рекомендовала властям Словении закупить те вакцины против COVID-19, которые все еще ожидают одобрения EMA, включая российскую „Спутник V“», — заявила руководитель института.

По последним данным, в Словении с начала пандемии зарегистрировали 230 826 случаев заражения коронавирусом. Скончались 4147 человек.

На этой неделе власти Словении отменили карантин для туристов, привитых российской вакциной «Спутник V». Ранее это правило не распространялось на тех, кто сделал укол препаратами от Pfizer и Moderna. Кроме того, предоставив справку о прививке, не придется сдавать тест ПЦР.

Российская вакцина «Спутник V» — стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Ее создали в институте имени Гамалеи. Она представляет собой два аденовируса, которые выступают векторами — переносчиками генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2. При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела.