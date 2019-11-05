Словацкое издание рассказало, как Украине вернуть Крым «в обход России»
Словацкое издание Aktuality опубликовало советы члена Крымской правозащитной группы украинки Ольги Скрипник о том, как Украина могла бы «заманить» крымчан, сообщил «Царьград».
Скрипник указала, что, в первую очередь, Украина должна показать жителям полуострова, что им рады. Она предложила использовать отлично работающий беспроводной интернет, чистые туалеты, облегченное оформление документов и просто улыбчивых людей.
«Крымчанин должен знать, что его тут ждут, что тут он дома», — заявила Скрипник.
Также она отметила, что привлечь жителей Крыма можно низкой стоимостью продуктов и коммунальных услуг, а также качественной медициной.
Отмечается, что российская медицина при всех ее недостатках по-прежнему опережает украинскую.