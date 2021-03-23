Словацкий министр экономики ушел в отставку, чтобы забрать с собой премьера

Министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил об отставке. Политик, который является лидером партии «Свобода и солидарность» из правящей коалиции, таким образом дал шанс премьеру Игорю Матовичу тоже покинуть свой пост.

Сулик озвучил свое решение на пресс-конференции, сообщило РИА «Новости». Президенту республики Зузане Чапутовой он уже сообщил о своем намерении.

«Я уже вручил прошение о своей отставке президенту республики. Теперь Матович имеет шансы исполнить то, что он пообещал», — заметил глава ведомства.

На прошлой неделе Сулик назвал первый год работы кабмина, которым руководил Матович, хаосом. Он заявил, что у премьера не хватает способностей. Кроме того, достигнутые с ним договоренности не действуют.

Разногласия между партнерами по коалиции копились долго. Проявились они после обеспечения Матовичем поставки первой партии вакцины «Спутник V». В известность об этом он не поставил ни партнеров в правительстве, ни главу республики.

Когда лидеры других коалиционных партий потребовали, чтобы премьер ушел в отставку, он согласился уйти. Условием стала отставка четырех входящих в кабмин политиков, в том числе и Сулика.