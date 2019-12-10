Словарь Уэбстера выбрал слово года. Это местоимение

Американский словарь английского языка Merriam-Webster, который многие знают как словарь Уэбстера, назвал слово 2019 года. Им стало местоимение they (они).

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«Наше слово года 2019 — they (они)», — сообщил специальный редактор словаря Питер Соколовски. Видеозапись его выступления опубликована на официальном сайте словаря.

Редактор объяснил, почему филологи выбрали именно это слово. Соколовски рассказал, что в последнее время люди стали использовать местоимение по-другому.

По его словам, английскому языку не хватает местоимения единственного числа, нейтрального к полу. Это слово должно соответствовать местоимениям «кто-то», «кто угодно», «все».

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«Не так давно they стали использовать в отношении к одному человеку, чья гендерная принадлежность небинарна», — добавил Питер Соколовски.

В 2018 году словарь Уэбстера выбрал justice словом года. На русский язык его можно перевести как «правосудие», «справедливость», «юстиция», «судья».