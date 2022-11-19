Мир 19 ноября 2022, 20:15 Словам Зеленского о переговорах призвали не доверять Депутат ГД Морозов призвал сверять слова президента Зеленского о переговорах с Западом РИА «Новости»

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о переговорах следует сверять с позицией Запада, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, до сигнала из США реагировать на заявления украинского лидера не имеет смысла.

«Любые заявления Зеленского о переговорах надо сверять с позицией его спонсоров и дрессировщиков. Поэтому реагировать бессмысленно до внятного сигнала из Вашингтона», — отметил парламентарий.

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Агентство напомнило — по мнению президента Украины, Россия стремится не к мирному решению конфликта, а якобы желает «краткосрочного затишья», чтобы взять паузу в ходе выполнения спецоперации. Олег Морозов подчеркнул, что российские власти сами решат, нужна ли вооруженным силам «передышка» — в этом вопросе Зеленского никто спрашивать не будет.

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Читатели Die Welt выразили мнение о том, что Владимиру Зеленскому придется просить о перемирии, когда страны Запада перестанут оказывать Украине военную помощь. По мнению немцев, украинского политика интересует не окончание конфликта, а деньги и оружие.