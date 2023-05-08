Мир 08 мая 2023, 17:47 Словам Зеленского о будущем России ужаснулись в Германии Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского за слова о поражении России Unsplash

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Читатели немецкой газеты Die Welt подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что Россия якобы потерпит поражение, как и Германия в 1945 году. Свое мнение они оставили в комментариях на сайте издания.

«Слова Зеленского вызывают мурашки по коже. Он постоянно говорит о победе Украины над Россией, но лично я в этом сомневаюсь», — написал один из комментаторов.

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Другой читатель заявил, что Зеленский страдает манией собственного величия.

«Ему нужно задуматься о переговорах с Россией, а не о ее поражении. Пока же видно, что он страдает лишь историческим невежеством», — добавил он.

Ранее в понедельник Зеленский отправил в Верховную раду законопроект, в соответствии с которым на Украине 9 мая будут праздновать День Европы, писал RT.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал уверенность, что на Украине остались люди, считающие День Победы 9 мая священным днем.