Мир 17 января 2024, 14:31 Словам Макрона о гарантиях Украине нашли объяснение Эксперт Быстрицкий назвал гарантии Макрона для Киева демонстративным жестом Aurelien Morissard / Global Look Press

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о скором подписании соглашения с Украиной, подразумевающего гарантии безопасности, а также о поставках военной помощи являются демонстративным жестом. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Политолог пояснил, что французы пытаются послать сигналы не только Украине, но и всему миру, что придерживаются собственной политической линии. На фоне того, что в Давосе по украинскому вопросу не удалось продвинуться, Макрон решился на такой демонстративный поступок.

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«Франция показывает наличие некой собственной линии», — подчеркнул Быстрицкий.

Кроме того, указал он, позиция французов может быть связана со стремлением новых главы МИД Стефана Сежурне и премьера Габриэля Атталя заявить о себе.

Макрон неоднократно публично выражал поддержку Украине и критиковал Россию. Ранее он заявил, что нельзя допустить победы России в конфликте. По мнению французского лидера, последствиями этого станет угроза Прибалтике.