31 марта 2023, 22:54
Словакию уличили в незаконной попытке передать Украине МиГ-29
ФСВТС: Словакия не пошла на переговоры с Россией по передаче Украине МиГ-29
Министерство обороны Словакии уклонилось от переговоров с Россией по вопросу реэкспорта МиГ-29 на Украину, несмотря на предложения об урегулировании ситуации. Об этом ТАСС сообщили сотрудники Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
«Несмотря на неоднократные предложения ФСВТС России цивилизованно урегулировать ситуацию, Минобороны Словакии уклонилось от решения этих вопросов», — отметили в службе.
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По данным ФСВТС, словацкая сторона удерживает поставленное на условиях временного ввоза оборудование, чтобы возможно передать его Украине.
В ведомстве напомнили, что Словакия так и не вернула России дорогостоящее оборудование, которое ввезли для обслуживания МиГ-29. А также не оплатила уже проведенные работы после расторжения соглашения на обслуживание самолетов.
Представителей Словакии ранее обвинили на нарушении международных обязательств своей страны, организуя передачу самолетов МиГ-29 Украине. По данным ФСВТС, речь идет о международных обязательствах Словакии по реэкспорту вооружений российского производства.
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