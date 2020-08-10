Словакия выслала трех российских дипломатов. Москва ответит зеркально

Словакия по обвинению в шпионаже вышлет трех российских дипломатов из российской дипмиссии в Братиславе. По решению администрации нового премьер-министра страны Игоря Матовича они покинут страну до конца недели.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.

В ответ на запрос Reuters эту информацию подтвердило МИД Словакии.

«Согласно информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях», — сказано в заявлении представителя министерства, отправленном по электронной почте.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на это решение.

«Традиционно последует зеркальный ответ», — сообщили ТАСС в МИД РФ.

В середине июня после того, как Прага обвинила исполняющего обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова в провозе яда на территорию республики, в МИД России для объяснений был вызван официальный представитель страны в Москве Витезслав Пивонька.