Словакия выслала трех российских дипломатов. Москва ответит зеркально
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника.
В ответ на запрос Reuters эту информацию подтвердило МИД Словакии.
«Согласно информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях», — сказано в заявлении представителя министерства, отправленном по электронной почте.
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало зеркально ответить на это решение.
«Традиционно последует зеркальный ответ», — сообщили ТАСС в МИД РФ.
В середине июня после того, как Прага обвинила исполняющего обязанности главы представительства Россотрудничества в Чехии Андрея Кончакова в провозе яда на территорию республики, в МИД России для объяснений был вызван официальный представитель страны в Москве Витезслав Пивонька.