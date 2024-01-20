Мир 20 января 2024, 23:00 Словакия возобновила культурное сотрудничество с Россией Pravda: Словакия возобновила культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией РИА «Новости»

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Словакия возобновила сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере культуры и искусства. Министр культуры страны Мартина Шимковичова отменила распоряжение, по которому подобную работу приостановили после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщила газета Pravda.

«В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура», — пояснила Шимковичова.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти республики заблокируют членство Украины в НАТО. Политик пояснил, что вступление страны в альянс может стать началом третьей мировой войны.

Также Фицо выразил уверенность, что Украина с 2014 года находится под контролем США. Политик считает, что Европе необходимо выработать свою точку зрения на происходящий конфликт, а не бездумно повторять американские нарративы.