Словакия решила опубликовать договор о «Спутнике V» без согласия России

Минздрав Словакии принял решение опубликовать договор о покупке российской вакцины «Спутник V» даже если Москва на это не согласится. Ранее Россия попросила вернуть первую закупленную партию препарата от коронавируса из-за постоянных нарушений договора.

Об этом журналистам заявил глава Минздрава Словакии Владимир Ленгварский. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Соглашение опубликуем, дальнейшая информация будет известна после выражения своей позиции российской стороной», — сказал он.

При этом Ленгварский подчеркнул, что готов ждать заявление России «максимально несколько дней». Словакия закупила первую партию вакцины от коронавируса 1 марта. Инициаторами выступили Игорь Матович, который тогда был премьер-министром, и глава Минздрава Марека Крайчи, что спровоцировало скандал — премьер не поставил в известность ни президента республики, ни коллег.

Остальные представители власти страны были против использования «Спутника V» в стране без одобрения европейского регулятора. В результате с 1 апреля президент Зузана Чапутова реорганизовала кабмин, после чего Минздрав возглавил Ленгварский.

Словакия отправила 46 ампул «Спутника V» в одну из сертифицированных лабораторий Венгрии для проверок. РФПИ расценил эти действия акт саботажа и нарушение контракта, потому что выбранная лаборатория не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.