Мир 05 августа 2023, 20:10 Словакия разрешила 9 гражданам вступить в ВСУ Teraz: президент Словакии Зузана Чапутова разрешила 9 гражданам присоединиться к ВСУ РИА «Новости»

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Президент Словакии Зузана Чапутова выдала девятерым гражданам страны разрешение официально вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил портал Teraz.

С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словакии вынесла 35 решений, из них девять разрешающих и 26 не разрешающих [решений] нести военную службу в ВСУ», — отметили в канцелярии главы республики.

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Граждане Словакии могут нести службу в иностранных вооруженных силах только с согласия президента страны в соответствии с законом о воинской повинности.

Ранее власти Чехии также разрешили 14 гражданам республики нести службу в рядах Вооруженных силах Украины. Бывший президент страны Милош Земан во время пребывания на посту выдал 132 разрешения на вступление в ВСУ после 24 февраля 2022 года. Нынешний лидер Польши Петр Павел увеличил это число до 146.