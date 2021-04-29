Словакия раскрыла контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Словакии опубликовало договор о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На публичном раскрытии документа настаивала президент страны Зузана Чапутова. Договор появился в центральном реестре контрактов.

Он подписан бывшим министром здравоохранения Мареком Крайчи. Всего в Словакию должны прийти два миллиона доз разными партиями.

Как напомнил ТАСС, создатели российской вакцины заявляли, что не будут протестовать, если Минздрав Словакии заодно опубликует контракт на поставку вакцин с компанией Pfizer.

После получения первой партии российской вакцины регулятор Словакии заявил, что не может оценить эффективность препарата из-за недостаточного количества данных. Минздрав заявил, что обратится в другую лабораторию.

После этого власти страны заявили что полученная ими партия вакцины особенная, которая не соответствует тому, что о ней писали в журнале The Lancet.

Разработчики препарата назвали подробные заявления не соответствующими действительности и отметили, что все партии проходят контроль в Центре имени Гамалеи.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к правительству Словакии и потребовал вернуть вакцину за многочисленные нарушения контракта. Неиспользованные дозы вакцины планируют направить в другие страны.