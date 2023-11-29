Мир 29 ноября 2023, 01:40 Словакия призвала начать переговоры между Россией и Украиной Глава МИД Словакии Бланар призвал к заключению перемирия на Украине РИА «Новости»

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Глава МИД Словакии Юрай Бланар назвал объявление перемирия и начало переговоров лучшим решением украинского кризиса. Об этом он заявил в беседе с местным изданием hlavnespravy.sk.

«Для нас, и я убежден, что и для людей с обеих сторон, и для альянсов, которые вовлечены, самое лучшее — скорейшее перемирие, переговоры о мире и поиск решения. Вместо напрасной гибели людей, лучше годами вести переговоры», — сказал дипломат.

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По словам Бланара, кризис на Украине нельзя решить военным путем. Он указал на отсутствие прогресса в конфликте и на усталость мира от сложившихся обстоятельств.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинскому правительству не удалось подготовить население к долгому конфликту. Бойцы ВСУ жалуются на недостаточный уровень подготовки и нехватку обученных людей на поле боя, а власти страны в это время «занимаются пиаром» и не выполняют простые вещи.