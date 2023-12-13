13 декабря 2023, 23:56
Словакия признала, что вылеты украинских F-16 с авиабаз НАТО станут красной линией для России
Парламент Словакии: вылеты F-16 ВСУ с авиабаз НАТО станут красной линией для РФ
Вылеты переданных Украине истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО станут для России красной линией, что приведет к Третьей мировой войне. Таким мнением поделился в соцсетях вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после встречи с российским послом Игорем Братчиковым.
Посол РФ в Словакии заявил на встрече, что некоторые западные страны намерены предоставить свои аэропорты для базирования украинских истребителей. Тем самым они становятся непосредственными участниками конфликта.
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«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал в соцсети Блага.
Вице-спикер заявил, что Словакия должна «остаться на стороне мира».
Россия рассмотрит взлет истребителей F-16 с авиационных баз Польши, Румынии и Словакии как участие в украинском конфликте, заявили в МИД РФ. Это вынудит российское руководство принять ответные меры.
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