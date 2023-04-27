Мир 27 апреля 2023, 20:46 Словакия прекратит поставки оружия ВСУ в случае победы на выборах экс-премьера Фицо Экс-премьер Словакии Фицо пообещал прекратить поставки ВСУ в случае возвращения к власти YouTube

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Бывший премьер Словакии и действующий лидер парламентской оппозиции Роберт Фицо готов прекратить поставлять оружие Украине в случае победы партии на выборах. Также он планирует выступить против антироссийских санкций, сообщило агентство Bloomberg.

«Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран. У нас есть право иметь собственное мнение», — заявил Фицо.

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По словам политика, если его партия вернется к власти, то Словакия выступит против заявки Украины на членство в НАТО, которая является самой «большой бессмыслицей».

«Вступление Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны», — отметил он.

По данным агентства, крупнейшая партия парламентской оппозиции Словакии «Направление — социальная демократия», которую возглавляет Фицо, в настоящее время занимает лидирующую позицию.

Ранее сообщалось, что власти Словении завершили тайную операцию по отправке на Украину партии бронетранспортеров Valuk. На передачу БТР украинской стороне у них ушло несколько месяцев.