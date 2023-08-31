Мир 31 августа 2023, 20:30 Словакия предложит запретить украинское зерно Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины РИА «Новости»

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Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш предложит запретить импорт украинского зерна на ближайшем совете Евросоюза. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство.

«На ближайшем неформальном заседании совета по сельскому хозяйству и рыболовству на уровне министров, которое запланировано на 4 сентября, Словакия поднимет эту тему», — подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что после этого Биреш донесет до правительства позицию Европейской комиссии по решению этой проблемы и предложит дальнейшие шаги.

Ранее глава словацкого парламента Борис Коллар призвал правительство продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины. По словам политика, если этого не сделать, последствия для словацких фермеров будут катастрофическими.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт украинского зерна в пять стран Восточной Европы. В списке оказались Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия.

В ответ на это решение президент Украины Владимир Зеленский призвал Еврокомиссию как можно скорее снять наложенные ограничения.

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