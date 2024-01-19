Мир 19 января 2024, 22:01 Словакия пожаловалась, что осталась без ПВО и авиации после помощи Украине Министр обороны Калиняк: Словакия осталась без ПВО из-за помощи Украине РИА «Новости»

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Словакия осталась без ПВО, боевой авиации и обещанных денег за отправленные на Украину самолеты МиГ-29 из-за передачи прежним правительством страны вооружений ВСУ. С таким заявлением выступил новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, у страны нет обещанных 700 миллионов евро за истребители МиГ-29, которые правительство отправило на Украину. В Евросоюзе подтвердили, что в этом году деньги за переданные ВСУ истребители Словакия не получит, добавил Калиняк.

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Предыдущее правительство Словакии предлагало передать киевскому режиму пакет помощи на 40,3 миллиона евро на военные нужды. Новые власти эту идею не одобрили.

Парламент Словакии ранее разрешил Минобороны страны утверждать поставки и экспорт оружия, открыв путь частным и государственным оружейным компаниям на оказание военной помощи ВСУ.

В ноябре власти Словакия направили НАТО решение о приостановке поставок вооружений на Украину, после этого прозвучало предложение передавать на фронт больше гуманитарной помощи.