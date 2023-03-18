Мир 18 марта 2023, 03:42 Словакия подарит Украине истребители МиГ-29 TASR: Словакия подарит Украине 13 истребителей МиГ-29 и два ЗРК «Куб» РИА «Новости»

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Словакия и Украина подписали соглашение о передаче Киеву 13 истребителей МиГ-29 и двух ЗРК ПВО «Куб». Документ подписали исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь и посол Украины в Братиславе Мирослав Кастран, сообщило TASR.

Самолеты были выведены в августе прошлого года из состава национальных ВВС специально для передачи ВСУ. Украина получит истребители в дар, Братислава ожидает за них компенсации от ЕС и США. В частности, США должны поставить Словакии военную технику на общую сумму 700 миллионов долларов, а Евросоюз — выплатить компенсацию из специального фонда в размере 200 миллионов долларов.

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Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в связи с этим заявил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тот, в свою очередь, высоко оценил усилия западного союзника по укреплению обороноспособности страны и пригласил словацкого министра посетить Украину. Хегер принял предложение и намерен в ближайшее время отправиться с визитом в Киев.

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Российское посольство в Братиславе назвало передачу истребителей ВСУ незаконной. Дипведомство напомнило, что российско-словацкие соглашения однозначно исключают передачу вооружений и военной техники [советского и российского производства] третьим государствам без разрешения страны-производителя.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат раскритиковал Польшу и Словакию за передачу Украине МиГ-29. По его словам, эти самолеты уже устарели, к тому же они неэффективны против дронов и крылатых ракет.