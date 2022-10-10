Словакия передала Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2 | 360°

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Словакия передала Украине две самоходные гаубицы Zuzana 2

Глава Минобороны Словакии Надь: Украина получила две самоходные гаубицы Zuzana 2

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Власти Словакии 9 октября передали Украине в рамках коммерческого контракта две самоходных гаубицы (САУ) Zuzana 2. Еще два таких орудия передадут Киеву в ближайшее время, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минобороны Словакии Ярослав Надь.

«Украина сегодня получила от нас две только что изготовленные самоходные гаубицы Zuzana 2», — рассказал министр.

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В начале октября телеканал ТАЗ сообщил, что словацкая компания Konštrukta Defence должна изготовить для Украины еще 16 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Zuzana 2. Производство вооружений спонсирует Дания, ФРГ и Норвегия. Страны выделили на эти цели 92 миллиона евро.

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Zuzana 2 построена на шасси TATRA 8×8, ее 155-милиметровая пушка стреляет на 41 километр. На САУ могут находиться четыре человека. На вооружении армии Словакии гаубица находится с 2021 года.

Западные страны продолжают разжигать конфликт на Украине, поставляя оружие. Главным спонсором являются США, они пообещали Киеву зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

Украина

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